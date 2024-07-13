Зеленский в ужасе

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х отреагировал на покушение на лидера республиканцев, экс-президента США Дональда Трампа.

«С ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Насилие никогда не должно побеждать», - пишет Зеленский.

По его словам, Дональд Трамп уже в безопасности, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения - участника митинга. Желаю силы всем, кто шокирован этим событием. Желаю Америке выйти из этого более сильной», - добавил Зеленский.