В России заявили об уничтожении израильской РЛС
Министерство обороны России в своей последней сводке утверждает, что российская армия за минувшие сутки уничтожила на войне против Украины радиолокационную станцию воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства и четыре полевых склада боеприпасов украинцев.
Оборонное ведомство также сообщило, что российские военные захватили населенный пункт Урожайное в Донецкой области Украины. По данным ведомства, настоящее время проводится зачистка и разминирование села.
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