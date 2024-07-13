В России заявили об уничтожении израильской РЛС

Министерство обороны России в своей последней сводке утверждает, что российская армия за минувшие сутки уничтожила на войне против Украины радиолокационную станцию воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства и четыре полевых склада боеприпасов украинцев.

Оборонное ведомство также сообщило, что российские военные захватили населенный пункт Урожайное в Донецкой области Украины. По данным ведомства, настоящее время проводится зачистка и разминирование села.