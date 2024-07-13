Трамп выступил с заявлением
Бывший президент США Дональд Трамп поблагодарил американцев «за их молитвы» после произошедшего покушения, передает Fox News.
«Спасибо всем за ваши мысли и молитвы вчера, поскольку только Бог предотвратил немыслимое», — сказал он.
«Мы не будем бояться, а наоборот, останемся стойкими в нашей вере и непокорными перед лицом зла», — добавил бывший президент США.
«Сейчас как никогда важно, чтобы мы были едины и показали наш истинный американский характер, оставаясь сильными и решительными и не позволяя злу победить. Я искренне люблю нашу страну, люблю вас всех и с нетерпением жду возможности поговорить с нашей великой страной на этой неделе из Висконсина», — также сказал Трамп.