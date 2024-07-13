Второй по величине город Кыргызстана затопило добавлено видео
Мощные селевые потоки сошли на территории второго по величине города Кыргызстана Ош. По информации МЧС страны, спасатели эвакуировали 420 человек.
«В городе Ош в службу 112 поступила информация о затоплении села Толейкон и базы отдыха «Борубай-Ата» села Озгур из-за дождя, выпавшего около 14:00», — сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
Из-за схода селя в Оше затоплен базар и разрушен мост. На кадрах, которые публикуют местные СМИ, видно, что поток воды с землей сносит машины. Люди спасаются на крышах домов.