Российские войска пошли в наступление: «Ура! За ухо Трампа!»
Российские военные, принимающие участие в войне против Украины, по-своему отреагировали на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания.
В российских социальных сетях, в частности, в телеграм-канале «Путин» опубликованы фото снарядов, которыми российские военные бьют по украинскому городу Часов Яр. На снарядах надписано: «За ухо Трампа!», «За Трампа!», «Хохлы, вы за Трампа ответите!»
Напомним, Дональд Трамп был ранен в ухо во время стрельбы на предвыборном митинге. Один участник митинга погиб, двое получили ранения. Охрана застрелила нападавшего. ФБР назвало имя стрелявшего в Трампа: это 20-летний Томас Мэтью Крукс. Правоохранительные органы обнаружили на месте преступления полуавтоматическую винтовку типа AR. Представители правоохранительных органов сообщили журналистам, что пока не определили мотив нападения.