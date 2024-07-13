Российские войска пошли в наступление: «Ура! За ухо Трампа!»

Российские военные, принимающие участие в войне против Украины, по-своему отреагировали на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания.

В российских социальных сетях, в частности, в телеграм-канале «Путин» опубликованы фото снарядов, которыми российские военные бьют по украинскому городу Часов Яр. На снарядах надписано: «За ухо Трампа!», «За Трампа!», «Хохлы, вы за Трампа ответите!»