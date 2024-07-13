Американский эксперт: Убийство Трампа привело бы к войне

Если бы кандидат в президенты США Дональд Трамп был убит в результате покушения на него, это привело бы к кровопролитию и гражданским волнениям в стране, считает международный юрист Клайн Престон.

«Страна оказалась бы в очень опасном положении, поскольку сейчас мы крайне разобщены. И если бы убили такого пользующегося огромной поддержкой кандидата в президенты, как Дональд Трамп, думаю, все кончилось бы кровопролитием и гражданскими волнениями», - сказал он в интервью изданию RT.

Престон заметил, что это первое настоящее покушение на Трампа. «И я буду еще больше удивлен, если оно окажется последним. Думаю, все только начинается», - уверяет юрист.