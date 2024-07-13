В Германии погибшие и раненые при стрельбе

В немецком городе Лаутлинген с населением в 1800 жителей, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг, в воскресенье, 14 июля, несколько человек погибли и получили огнестрельные ранения. Об этом пишут немецкие газеты со ссылкой на управление полиции в Ройтлингене.

На момент публикации подробностей произошедшего не сообщалось. Известно лишь, что полиция проводит на месте масштабную операцию.

Газета Berliner Morgenpost пишет, что в ней задействовано несколько вертолетов. В свою очередь таблоид Bild передает, что в стрельбе в Лаутлингене подозревается «охотник».

Между тем местное онлайн-издание ZAK пишет со ссылкой на очевидцев, что люди, находившиеся поблизости от места события, укрылись в близлежащей гостинице и пережидают там.