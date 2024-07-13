Что известно о подозреваемом в покушении на Трампа

«Голос Америки» пишет, что подозреваемый был застрелен сотрудниками Секретной службы спустя несколько секунд после того, как Крукс выстрелил в сторону сцены, на которой Трамп выступал с речью для сторонников.

Как уже сообщалось, Федеральное бюро расследований идентифицировало 20-летнего Томаса Мэттью Крукса из Бетель Парка, штат Пенсильвания, в качестве подозреваемого в покушении на бывшего президента Дональда Трампа, которое произошло в минувшую субботу.

ФБР работает над установлением мотива нападения, в результате которого один из участников митинга погиб, а двое других зрителей получили критические ранения. Трамп был ранен в ухо.

Согласно спискам избирателей штата, Крукс был зарегистрирован как республиканец. Предстоящие выборы 5 ноября стали бы для него первыми в жизни, так как в 2020 году ему было 16 лет.

Крукс жил примерно в часе езды от Батлера. Федеральное управление гражданской авиации заявило в воскресенье о закрытии воздушного пространства над Бетель Парком из «особых соображений безопасности».

Когда Круксу было 17 лет, он сделал пожертвование в размере 15 долларов в ActBlue, политический комитет, собирающий деньги для кандидатов от Демократической партии и сторонников левых взглядов – данные об этом пожертвовании были переданы Федеральной избирательной комиссии в 2021 году.

Мэттью Крукс, отец подозреваемого, сказал CNN, что он пытается понять, что произошло, и не будет комментировать предполагаемые действия сына, прежде чем поговорит с правоохранительными органами.

Согласно Pittsburgh Tribune-Review, Томас Крукс окончил среднюю школу в Бетель Парке в 2022 году. Он получил премию в размере 500 долларов от Национальной инициативы по математике и науке, пишет газета.

В субботу правоохранительные органы сообщили, что у Крукса не было при себе удостоверения личности на месте стрельбы, и его пришлось идентифицировать другими методами.

Reuters пока не удалось найти учетные записи Крукса в социальных сетях.