«Вчера (13 июля), основываясь на разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, ВВС Израиля атаковали и ликвидировали в районе Хан-Юниса командира бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафиа Саламу. Салама был одним из ближайших соратников Мухаммеда ад-Дейфа, командующего военным крылом ХАМАС, и был одним из организаторов резни 7 октября», - говорится в заявлении израильской армейской пресс-службы.

По информации израильских военных, Салама находился в ХАМАС с начала 1990-х и служил под началом Мухаммеда Синвара - брата лидера движения в секторе Газа Яхьи Синвара. Он принимал участие в похищении израильского военного Гилада Шалита, находившегося в плену в секторе Газа с 2006 по 2011 год, участвовал в боевых действиях во время израильских операций «Нерушимая скала» (2014 год) и «Страж стен» (2021 год), указано в заявлении.

По словам военных Израиля, в 2016 году он сменил Мухаммеда Синвара на посту командира бригады в Хан-Юнисе и в дальнейшем координировал ракетные обстрелы израильской территории со стороны Хан-Юниса.

Ликвидация Мухаммада ад-Дейфа, занимающего второе место в иерархии ХАМАС после Яхьи Синвара, пока не подтверждается. 13 июля поступали сообщения о том, что именно он был главной целью удара. Вечером того же дня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал специальную пресс-конференцию, на которой заявил, что у израильской стороны пока нет подтверждения ликвидации военного лидера ХАМАС.