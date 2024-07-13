Палестинская администрация обвиняет: ХАМАС ответственен за войну

«На ХАМАС лежит часть юридической, политической, моральной ответственности за продолжение войны на уничтожение, которую ведет Израиль в секторе Газа. Мы призываем ХАМАС отдать предпочтение высшим национальным интересам и не предоставлять оккупационным властям дальнейшие поводы продолжать бойню», — говорится в сообщении администрации Махмуда Аббаса.

Сообщение в адрес ХАМАС последовало на следующий день после того, как Армия обороны Израиля нанесла удар по югу сектора Газа в районе Хан-Юниса. Израильская сторона сообщила, что одной из целей атаки был командир военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф, которого считают одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября прошлого года.

Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы сообщил, что ракеты попали в палаточный лагерь беженцев. Погибли, как утверждается, около сотни человек, несколько сотен получили ранения. Израильская армия сообщения об атаке на лагерь беженцев отвергла.