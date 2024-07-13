Миддлтон ранее только раз появилась на публике с декабря 2023 года — 15 июня она присутствовала на параде по случаю дня рождения короля Карла III. В марте она сообщила, что борется с онкозаболеванием.

Миддлтон является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2016 года и по традиции вручает трофей победителям Уимблдона в женском и мужском разряде. Однако в этом году она пропустила женский финал, в котором накануне чешка Барбора Крейчикова победила итальянку Джасмин Паолини.

Джокович и Алькарас второй раз подряд играют в финале Уимблдона, в прошлом году серб уступил испанцу в пяти сетах.