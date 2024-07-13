Кто победит в финале Евро-2024: на кого ставит суперкомпьютер?

11 июля Opta оценивала шансы Испании на победу в основное время в 48,2%.

Сборная Испании по футболу с вероятностью 40,7% обыграет команду Англии в основное время финального матча чемпионата Европы. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta. Об этом пишет РБК-Спорт.

Шансы на победу Англии в основное время возросли с 27,3 до 28,3%, вероятность ничейного результата — с 24,6 до 30,8%.

В день старта Евро Opta оценивала шансы Англии в 17,9%. Выше шансы были только у Франции (18,4%). Испания шла в списке фаворитов пятой (10,3%).

Прогнозы статистической компании Gracenote (Nielsen) не изменились. Она оценила вероятность победы Испании в финале без учета основного времени в 62%, Англии — в 38%.

Букмекеры тоже отдают предпочтение испанцам. При этом коэффициенты на победу в основное время практически не изменились — 2,5. На победу Англии в основное время дают коэффициент в пределах 3,5-3,6, на ничью — в переделах 2,8–2,9.

На итоговую победу Испании коэффициент составляет 1,7, Англии — 2,25.

Испания вместе с Германией являются самыми титулованными командами Евро — по три победы. Испания первой в истории смогла защитить титул чемпиона Европы (2008, 2012 годы).

Англия — единственная топ-команда без звания чемпиона Европы. Англичане повторили достижение Испании и во второй раз подряд вышли в финал турнира. До 2012 года Англия не проходила дальше полуфинала.