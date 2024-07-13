Секретная служба США отвергает обвинения

«Это абсолютная ложь. На самом деле мы добавили ресурсы, технологии и возможности для защиты в рамках возросшего темпа предвыборных поездок», — сообщил он.

Сообщения о том, что Секретная служба отказала в усилении охраны пережившего покушение экс-президента Дональда Трампа, ложны, заявил спикер службы Энтони Гульельми в Х.

Ранее информацию об отказе в усилении охраны Трампа распространил конгрессмен-республиканец Майк Уолтц со ссылкой на собственные источники. Он утверждает, что эти запросы отклонял министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, в ведении которого находится секретная служба.

Комитет национальной безопасности Палаты представителей планирует расследовать данные об отказе усилить защиту для Трампа, сообщает Fox News со ссылкой на источник. «Комитет также ознакомился с этими сообщениями и собирается провести тщательный обзор того, что произошло как до, так и сразу после попытки убийства президента Трампа. Очевидно, что такие сообщения вызывают глубокую тревогу и требуют расследования», — сказал собеседник телеканала.

Нападение на Трампа было совершено во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании 13 июля. В него стреляли, пуля задела ухо политика. Во время стрельбы погиб один зритель, еще двое человек ранены. Расследованием инцидента занимается ФБР. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс из этого же штата. ФБР сообщило, что он действовал в одиночку. Согласно записям о статусе избирателей, он числился как республиканец.