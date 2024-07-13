Несколько взрывных устройств обнаружены в машине подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным издания, автомобиль, которым управлял 20-летний Томас Мэттью Крукс, нашли припаркованным неподалеку от места проведения предвыборного митинга Трампа в городе Батлере, штат Пенсильвания.

Следователи также обыскали дом Крукса в Бетел-Парке и поговорили с его семьей. Источники WSJ утверждают, что полуавтоматическая винтовка AR-15, которую Крукс использовал для покушения на политика, была приобретена его отцом.