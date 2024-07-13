В России бушует масштабный пожар
Площадь пожара в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае выросла до 32 га, сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды по Краснодарскому краю.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что к тушению пожара привлекается группировка из более 200 человек и 48 единиц техники.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко добавил, что необходима помощь добровольцев для подвоза воды в гору. Необходимы квадроциклы и мотоциклы класса «эндуро».
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что угроза населенным пунктам отсутствует.
Пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае начался днем 14 июля. Из-за верхового пожара произошел переход огня на территорию базы отдыха «Голубая лагуна», откуда эвакуировали свыше 200 человек, в том числе 40 детей. Повреждены в результате пожара шесть деревянных домиков и два легковых автомобиля. Кравченко также сообщал, что из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат». Порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. В Новороссийске введен режим ЧС. К тушению привлекается авиация - вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России. Лесной пожар под Новороссийском перешел в категорию «крупный».