В России бушует масштабный пожар

Площадь пожара в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае выросла до 32 га, сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды по Краснодарскому краю.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что к тушению пожара привлекается группировка из более 200 человек и 48 единиц техники.