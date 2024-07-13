Леонид Швец, автор haqqin.az 19:28

Россия взяла новую высоту в своих отношениях с мировым спортом. Ни один российский телеканал не будет вести трансляций с Олимпиады в Париже. Об отказе главных телеканалов - «Первого» и «Россия 1» - было известно давно, однако специализированный «Матч ТВ» вел переговоры о показе Игр. Как сообщает Sports.ru, переговоры было решено прервать после того, как отказ в допуске на Олимпийские игры получили борцы, дзюдоисты и тхэквондисты из России.

Понятно, что решение принималось на самом высоком уровне, где сочли, что интерес к выступлению полутора десятка российских спортсменов, что смогли получить допуск и будут вынуждены выступать без гимна и под нейтральным флагом, является недостаточным основанием, чтобы платить большие деньги обладателям прав на олимпийскую телекартинку. О том, что кому-то в России может быть интересно понаблюдать за соревнованием лучших спортсменов мира из прочих стран, начальство не хочет даже думать. Многие в этой связи вспомнили, что на российских просторах Олимпиаду последний раз отказывались показывать в 1984 году, когда по политическим причинам было решено не посылать сборную СССР на летние Игры в Лос-Анджелесе. Фактически это был ответ на американский бойкот Олимпиады-80 в Москве из-за вторжения в Афганистан. Параллель тем более красочная, если вспомнить, что в очень скором времени Советский Союз прекратил свое существование. О способе мышления российского руководства красочно говорит реакция Вячеслава Фетисова, легендарного советского хоккеиста, а ныне депутата Госдумы, на вопрос журналистов о его отношении к выступлениям российских спортсменов без флага и гимна: «Я даже не смотрю никакие международные соревнования. Более того, я считаю предательством сегодня показывать чемпионат мира по хоккею и чемпионат Европы по футболу». Дескать, нашим сборным запретили принимать участие, значит, нечего смотреть и их сборные. Вот во избежание «предательства» трансляцию и отменили.

Кстати, трансляция футбольного Евро-2024 действительно доставила проблемы российским ретрансляторам: во время одного из матчей с участием сборной Грузии болельщики на трибунах скандировали широко известное прозвище, запущенное в обиход харьковскими болельщиками, и это пошло в прямой эфир. После этого матчи чемпионата стали якобы передавать с тридцатисекундной задержкой, чтобы успеть среагировать на враждебные проявления. Еще когда США и СССР с союзниками обменялись олимпийскими бойкотами в начале 80-х, много говорилось о том, что для спортсменов это стало настоящей трагедией: спортивный век в большинстве дисциплин недолог, и, выпадая из четырехлетнего олимпийского цикла, многие лишаются возможности в принципе когда-либо в жизни принять участие в Олимпийских играх.

Россия убивает такую возможность у своих атлетов уже несколько циклов подряд: проблемы с допуском к олимпийским соревнованиям возникли еще в 2016 году, перед Играми в Рио-де-Жанейро в связи с громкими допинговыми скандалами в российской легкоатлетической сборной. На следующих Играх в Токио из-за таких же проблем среди тяжелоатлетов было ограничено их представительство, а сильно уменьшенная сборная России выступала под флагами Олимпийского комитета. Такие же проблемы с международными соревнованиями высокого уровня у российских спортсменов во всех видах спорта. Отсутствие возможности конкурировать с лучшими зарубежными атлетами и командами резко понижает уровень российского спорта и мотивацию спортсменов. Теперь же за счет отлучения зрителей от главных соревнований, мировых и континентальных, убивается и массовый зрительский интерес к спорту.