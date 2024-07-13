Оригинальная реакция бизнеса на покушение на Трампа
Представители бизнеса отреагировали на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. В то время как политологи анализируют возможное влияние этого события на популярность политика перед выборами, сторонники Трампа могут приобрести футболки с его изображением после инцидента. Об этом сообщает Fox News.
На одежде находится принт с известной фотографией, на которой запечатлен Трамп с окровавленным лицом и поднятым вверх кулаком в момент его возгласа: «Сражайтесь!»
100% of profits from this shirt go to Trump’s campaignhttps://t.co/AUeoyZ6XPT pic.twitter.com/eS18aZNl2o— Hodgetwins (@hodgetwins) July 13, 2024
Создатели контента близнецы Ходж разместили в соцсети X фотографии футболок с заявлением: «100% прибыли от этих футболок направляются на предвыборную кампанию Трампа».
На одной из онлайн-платформ появилась футболка с надписью «Путь истинного патриота», доступная по демократичной цене в 25 долларов США по американским меркам. Еще один торговец из Флориды предлагает не только мерчи, но и чашки, наклейки, значки и т. д. с изображением кричащего Трампа. Среди других надписей можно найти слоганы: «Стрельба делает меня сильнее» и «Я никогда не остановлюсь».