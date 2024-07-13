Оригинальная реакция бизнеса на покушение на Трампа

Представители бизнеса отреагировали на покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. В то время как политологи анализируют возможное влияние этого события на популярность политика перед выборами, сторонники Трампа могут приобрести футболки с его изображением после инцидента. Об этом сообщает Fox News.

На одежде находится принт с известной фотографией, на которой запечатлен Трамп с окровавленным лицом и поднятым вверх кулаком в момент его возгласа: «Сражайтесь!»