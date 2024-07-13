Определился победитель Уимблдона

В финальном матче испанец, третья ракетка мира, победил серба Новака Джоковича, который занимает второе место в мировом рейтинге со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

В прошлом году Джокович и Алькарас также встречались в финале Уимблдона, испанец тогда победил в пяти сетах.

21-летний Алькарас выиграл четвертый турнир «Большого шлема» в карьере. На его счету также есть титулы на «Ролан Гаррос» (2024) и US Open (2022).

Победитель Уимблдона получит £2,7 млн (€3,14 млн) призовых и 2000 рейтинговых очков. Финалисту достанутся £1,4 млн (€1,63 млн и 1300 очков).