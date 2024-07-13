Европейский Союз готовится выдвинуть жесткие требования в Баку

Отдел информации 19:52

Европейский союз готовится выступить за более строгие глобальные обязательства по переходу от ископаемого топлива и увеличения взносов в климатическое финансирование на мероприятии COP29 в Баку. Как сообщает Reuters, ЕС намерен завершить разработку новых целевых показателей климатического финансирования и призвать крупнейшие экономики к ответственности за их усилия по сокращению выбросов CO2, подчеркивая срочность достижения цели в 1,5 °C.

Европейский союз готовится оказать давление на другие страны на климатическом саммите COP29, который пройдет в этом году в Баку, чтобы последние выполнили свои обязательства по отказу от ископаемого топлива согласно проекту, с которым ознакомилось агентство. На саммите, посвященном финансам, 27 государств ЕС находятся под значительным давлением, требующим выделения дополнительных средств на помощь бедным странам в борьбе с изменением климата. Проект указывает на намерение ЕС завершить разработку новой глобальной цели финансирования мер по борьбе с изменением климата на COP29, а также требует от стран существенного увеличения усилий по сокращению выбросов, как было согласовано на COP28 в Дубае. Отметим, что цель мероприятий COP заключается в достижении прогресса по ограничению уровня углекислого газа (CO2) в мире на уровне, который был до индустриализации, на 1,5 градуса по Цельсию в соответствии с требованиями Парижского соглашения.