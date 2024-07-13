Европейский Союз готовится выдвинуть жесткие требования в Баку
Европейский союз готовится выступить за более строгие глобальные обязательства по переходу от ископаемого топлива и увеличения взносов в климатическое финансирование на мероприятии COP29 в Баку.
Как сообщает Reuters, ЕС намерен завершить разработку новых целевых показателей климатического финансирования и призвать крупнейшие экономики к ответственности за их усилия по сокращению выбросов CO2, подчеркивая срочность достижения цели в 1,5 °C.
Европейский союз готовится оказать давление на другие страны на климатическом саммите COP29, который пройдет в этом году в Баку, чтобы последние выполнили свои обязательства по отказу от ископаемого топлива согласно проекту, с которым ознакомилось агентство.
На саммите, посвященном финансам, 27 государств ЕС находятся под значительным давлением, требующим выделения дополнительных средств на помощь бедным странам в борьбе с изменением климата. Проект указывает на намерение ЕС завершить разработку новой глобальной цели финансирования мер по борьбе с изменением климата на COP29, а также требует от стран существенного увеличения усилий по сокращению выбросов, как было согласовано на COP28 в Дубае.
Отметим, что цель мероприятий COP заключается в достижении прогресса по ограничению уровня углекислого газа (CO2) в мире на уровне, который был до индустриализации, на 1,5 градуса по Цельсию в соответствии с требованиями Парижского соглашения.
В 2009 году мировые страны договорились, что развитые государства будут выделять развивающимся 100 миллиардов долларов ежегодно на вышеупомянутые цели. В 2015 году было подтверждено, что эта сумма будет действительна в рамках Парижского соглашения для периода 2020-2025 годов. Согласно отчетам международных организаций, впервые цель в 100 миллиардов долларов была достигнута в 2022 году. Для периода после 2025 года должна быть определена «Новая коллективная количественная цель». Это финансовая цель является одной из основных тем на COP29, который пройдет в ноябре в Баку.
Развивающиеся страны утверждают, что требуется от 1,1 до 1,3 триллиона долларов, в то время как развитые страны хотят сохранить эту сумму на уровне 100 миллиардов долларов, либо лишь немного увеличить ее.
Одним из спорных моментов является вопрос, кто будет предоставлять эти средства. Некоторые страны, включая Норвегию и США, считают, что Китай и другие нефтедобывающие страны также должны вносить вклад в климатические фонды.
ЕС, как крупнейший донор климатического финансирования, стремится к более активному финансовому участию со стороны других крупных экономик, включая Китай, в связи с более решительными действиями по сокращению выбросов CO2.