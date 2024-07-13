Детали разговора Байдена и Трампа после покушения

Телефонный разговор действующего и бывшего президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа после покушения 13 июля был «короткий и уважительный», передает CNN со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников телеканала, Байден сказал Трампу, что «политическому насилию нет места», и он его не потерпит, а также заверил в организации тщательного расследования произошедшего.

Действующий и бывший президенты США не взаимодействовали напрямую в течение нескольких лет, а общение во время дебатов в прошлом месяце происходило через модераторов, отмечает CNN.