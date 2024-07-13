Вагоны с зерном сошли с рельсов в России

Девять вагонов с зерном грузового поезда сошли с рельсов в Воронежской области. Об этом 14 июля сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая проводит проверку обстоятельств случившегося.

«Причины происшествия пока неизвестны. Пострадавших нет. На место схода направлен восстановительный поезд», — добавила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.

В соцсетях распространяется информация, что не исключается диверсия.