Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:25

Армения продолжает стремительно вооружаться, в том числе с помощью Индии. Об этом практически каждую неделю пишут зарубежные источники. Всего несколько дней назад появилась информация о том, что Армения ведет переговоры о покупке у Индии оперативно-тактических ракет Pralay дальностью 500 километров и проявляет интерес к гиперзвуковым ракетам BrahMos (дальность 1.000 километров). Теперь же стало известно, что Ереван закупил у Дели крупную партию снайперских винтовок. Как пишет издание Indian Defence Updates, компания SSS Defence в штате Бангалор, специализирующаяся на производстве легкого стрелкового оружия, не только заключила, но уже выполнила крупный экспортный контракт на поставку Армении снайперских винтовок калибра 338 Lapua Magnum и большого количества патронов для них.

Индийское издание уточняет, что SSS Defence уже давно производит два типа снайперских винтовок - Viper и Saber, однако экспортирует их впервые. До сих пор эта компания поставляла их только для подразделений индийского спецназа. Viper — это снайперская винтовка калибра 7,62 миллиметра, которая может поражать цель на расстоянии свыше 1.000 метров. Saber — винтовка, разработанная в США, которая производится сейчас в нескольких странах мира. Она использует патроны калибра 338 Lapua Magnum и способна поражать цель на расстоянии свыше 1.500 метров. Очевидно, что Армения закупает оба типа этих снайперских винтовок для своих войск специального назначения.

Напомним, что до этого Армения закупила у Индии системы реактивного залпового огня Pinaka (аналог американских систем HIMARS), зенитно-ракетные комплексы средней дальности Akash, гаубицы на мобильной платформе, буксируемые гаубицы, противотанковые ракеты и прочее оружие. Общая стоимость оружия, приобретенного или заказанного Арменией у Индии, составляет несколько миллиардов долларов. Индия фактически вытеснила Россию с армянского рынка и стала основным поставщиком оружия для Армении. Помимо поставок оружия, Индия также занимается восстановлением армии Армении, разгромленной в войне с Азербайджаном. В мае этого года официальные представители Нью-Дели впервые провели двусторонние консультации с Арменией по вопросам обороны. Индийскую делегацию возглавлял секретарь по международному сотрудничеству Министерства обороны Вишвеш Неги, армянскую — начальник департамента оборонной политики и международного сотрудничества Левон Айвазян.

В ходе консультаций обсуждалось нынешнее состояние сотрудничества между Арменией и Индией в оборонной сфере и перспективы его дальнейшего развития, в том числе военно-техническое, военно-образовательное и боевое обучение личного состава, обмен опытом и другие темы. Согласно сообщению, по итогам консультаций был подписан протокол, утвердивший план сотрудничества между Министерствами обороны Индии и Армении на 2024-2025 годы, который также предусматривает создание совместной рабочей группы по вопросам двустороннего оборонного сотрудничества. Экспертные круги Индии объясняют военно-техническое сотрудничество Дели с Ереваном и вооружение Армении усилившимися в последние годы тройственными союзническими отношениями Турции, Пакистана и Азербайджана. В Нью-Дели этот союз считают угрозой интересам Индии, которую Нью-Дели пытается нейтрализовать, оказывая военно-техническую поддержку Армении.

Понятно, что интенсивное военное сотрудничество Индии и Армении не может не вызывать недовольства Москвы. Ведь, устраняя зависимость в вооружении от России, Армения получает больше возможностей для маневра в своей политике сближения с Западом. В целом, Россия не хотела бы видеть на Южном Кавказе такого крупного геополитического игрока, как Индия. Однако на официальном уровне Москва старается не реагировать на индийско-армянские связи, зато крайне агрессивно воспринимает любые проявления сотрудничества Еревана с Западом, в частности, закупку Арменией оружия у Франции и других стран НАТО. С другой стороны, Индия не только экспортирует, но и сама закупает множество видов вооружений у… России.

Дело в том, что военно-промышленный комплекс Индии в основном базируется на советских и российских военных технологиях. Имея таких сильных врагов, как Китай и Пакистан, Индия нуждается в помощи России для усиления своих ВВС и систем ПВО. Например, индусы заказали у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», но пока не могут их получить. На днях стало известно, что Россия в очередной раз отложила поставку оставшихся двух единиц, сдвинув сроки до 2026 года. Первоначально все пять ракетных комплексов должны были быть доставлены к началу 2024 года. Учитывая сложный геополитический ландшафт на индийском субконтиненте, Индия настаивала на ускорении поставок. Как пишет Bulgarian Military Portal, этот запрос был подчеркнут во время недавнего визита в Москву премьер-министра Нарендры Моди. Хотя Россия обещала рассмотреть запрос, однако точную дату поставки так и не указала. Представитель индийского Министерства обороны поделился: «В ходе недавних переговоров мы обратились к российской стороне с просьбой ускорить поставки для удовлетворения потребностей индийских ВВС и попытаться ускорить сроки». В ответ российская сторона заверила, что рассмотрит этот вопрос. Напомним, что Индия еще в 2018 году заказала у России пять дивизионов комплексов С-400 на общую сумму 5 миллиардов 430 миллионов долларов. Три из них уже получены и размещены в западных и восточных регионах Индии.