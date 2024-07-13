Турция ждет ответа Сирии

Турция надеется, что призывы президента Реджепа Тайипа Эрдогана к нормализации отношений с Сирией будут по достоинству оценены в Дамаске, заявил журналистам глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«Дух времени побуждает нас к миру [с Сирией]. Мы надеемся, что призывы президента Эрдогана к миру будут по достоинству оценены [властями Сирии]. Рассчитываем на конструктивную роль России и Ирана в проведении переговоров», - сказал Фидан по итогам беседы со своими коллегой из Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.

Глава турецкого МИД напомнил, что диалог с Сирией ведется с 2017 года на разных уровнях. Он отметил, что Анкара не изменит свою точку зрения в отношении сирийской оппозиции: «Мы не можем забыть жертвы, которые они принесли в борьбе с терроризмом, мы не бросим их».

Он также сообщил, что турецкие власти не намерены насильно высылать на родину сирийских беженцев.