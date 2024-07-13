Мелания Трамп сделала заявление

Бывшая первая леди также отметила, что «когда я увидела, как пуля задела моего мужа, я поняла, что моя жизнь и жизнь Бэррона [сына Дональда и Мелании] находится на пороге разрушительных перемен. Я благодарна храбрым агентам Секретной службы и сотрудникам правоохранительных органов, которые рисковали своими жизнями, чтобы защитить моего мужа».

Мелания призвала американцев «подняться выше ненависти, злобы и примитивных идей, разжигающих насилие». «Давайте не будем забывать, что разные мнения, политика и политические игры уступают любви», — добавила она.

«Рассвет снова наступил. Давайте воссоединимся. Сейчас», - говорится в публикации Мелании Трамп.

Покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля, когда он выступал на своем предвыборном митинге в Пенсильвании. 20-летний Томас Мэттью Крукс сделал несколько выстрелов, одна из пуль задела правое ухо политика, других ранений он не получил. При этом погиб один из зрителей выступления, еще два человека ранены. По данным ФБР, стрелявший действовал один. Стрелка ликвидировали на крыше здания, которое расположено рядом с местом, где выступал Трамп. Рядом с телом Крукса нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. В его машине нашли взрывные устройства.