Марксист-ленинист возглавил страну в Гималаях

72-летний Шарма Оли ранее уже дважды занимал пост главы непальского правительства (2015-2016 гг., 2018-2021 гг.). На этот раз он сменил премьера Пушпу Камала Дахала, также известного под партийным псевдонимом Прачанда («свирепый», «грозный»), который после распада правящей коалиции не получил доверия Палаты представителей - нижней палаты парламента.

Ранее, будучи премьером, Шарма Оли придерживался националистической риторики и занимал жесткую позицию в отношении Индии по вопросам пограничного спора и торговли. Он также стремился к более тесным отношениям с Китаем и взаимодействовал с Пекином по проектам в рамках инициативы «Один пояс - один путь». На этот раз партия Шармы Оли заявила, что Непал может достичь экономического процветания, только поддерживая тесные дружеские отношения с Индией, и что партия не допустит никакой антииндийской деятельности на территории страны.

Непал - государство в Гималаях в Южной Азии, расположенное между Индией и Китаем, со столицей в городе Катманду.