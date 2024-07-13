Пытался защитить семью: назвали имя погибшего на митинге Трампа

Стало известно имя человека, погибшего накануне в городе Батлер в американском штате Пенсильвания от рук стрелка, который открыл огонь во время предвыборного митинга и легко ранил кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

Убитый - 50-летний житель штата Пенсильвания, отец двоих дочерей Кори Комператор. Его имя назвал в воскресенье губернатор штата Джош Шапиро. О гибели Комператора также написала в фейсбуке его сестра. Известно, что погибший был пожарным и какое-то время был руководителем пожарной команды в Баффало. Как отметил губернатор, Комператор был активным сторонником Трампа. Когда на митинге кандидата началась стрельба, он, по словам губернатора, закрыл своим телом членов своей семьи, пытаясь защитить их от пуль. Он получил смертельное ранение в голову.

Также, кроме Трампа, у которого пуля задела ухо, на митинге были ранены еще два человека. Стрелявший был убит. ФБР подтвердило, что это 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэттью Крукс. Обстоятельства покушения выясняются. Пока не ясны мотивы нападения на бывшего президента.