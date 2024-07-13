Сборная Азербайджана второй год подряд становится чемпионом Европы ВИДЕО
Женская юношеская сборная Азербайджана U-16 по баскетболу вновь стала чемпионом Европы в дивизионе «С».
Соревнования, которые проходили в Гибралтаре, завершал финальный матч Азербайджан – Кипр. Со счетом 69:52 победила наша команда и, как и в прошлом году, завоевала титул.
Напомним, на групповой стадии азербайджанские баскетболистки без особых проблем обыграли Армению, Грузию и Кипр, а в полуфинале также легко одолели Албанию.