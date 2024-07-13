Новые условия от Нетаньяху для ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул новые условия для палестинского движения ХАМАС по перемирию в Газе. Об этом сообщил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Слова Хании приводятся в официальном Telegram-канале ХАМАС.

Согласно публикации, израильский премьер выдвинул новые условия, которые не фигурировали в предложениях сторон, передававшихся через посредников ранее. Подробности условий в сообщении не приводятся. По словам главы политбюро, удары израильских военных 13 июля по Хан-Юнису на юге сектора Газа произошли «несмотря на конструктивную позицию ХАМАС и фракций сопротивления в отношении переговоров о прекращении огня».

По мнению Хании, Биньямин Нетаньяху добивается эскалации военных действий в Газе и не планирует достичь мирного соглашения.

Вчера, 13 июля, армия Израиля сообщила об авиаударе по провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа. Целью атаки, по сведениям ЦАХАЛ, был высокопоставленный военный командир группировки ХАМАС Мухаммед ад-Дейф. Позднее израильская армия заявила об убийстве ближайшего соратника ад-Дейфа - командира бригады палестинского движения ХАМАС Рафии Саламы.