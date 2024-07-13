Байден обратится к нации

«Мы знаем, кем был стрелявший, но до сих пор не знаем его мотивов. Я прошу всех: не спекулируйте на эту тему, дайте ФБР и другим службам сделать свою работу», – заявил президент США.

«Это расследование будет тщательным и быстрым, и следователи будут обладать всеми необходимыми им ресурсами, чтобы завершить его», — сказал Байден.

Президент США Джо Байден в коротком выступлении после покушения на Дональда Трампа заявил, что расследование покушения на бывшего главу государства будет тщательным и быстрым.

Президент добавил, что Трампу предоставлена охрана высокого уровня. Он отметил, что поручил Секретной службе сделать все, чтобы республиканец продолжал оставаться в безопасности.

Глава государства сказал, что Трамп чувствует себя хорошо и идет на поправку. Байден рассказал, что у него был короткий, но хороший разговор с оппонентом.

Попытку покушения на Трампа он назвал «противоположным всему, что мы отстаиваем как народ»: «В Америке нет места такому насилию, а по большому счету - любому насилию. Покушение на убийство противоположно всему, что мы отстаиваем как народ. Всему. Это не то, кем мы являемся. Это не Америка. И мы не можем допустить, чтобы это происходило. Единство — самая неуловимая цель, но ничто сейчас не значит так много, как единство».

В своем заявлении, сделанном в Белом доме, Байден, рядом с которым стояли вице-президент Камала Харрис, генеральный прокурор Меррик Гарланд и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, сказал, что в воскресенье вечером он обратится к американскому народу с призывом к единству.

«Мы должны объединиться как одна нация, чтобы продемонстрировать, кем мы являемся», — сказал Байден.

Байден также отдал Секретной службе США распоряжение пересмотреть меры безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки (штат Висконсин), который начнется 15 июля: «Я поручил главе Секретной службы пересмотреть все меры безопасности на национальном съезде Республиканской партии, который должен начаться завтра».

Перед выступлением Байден провел совещание с высшими должностными лицами правоохранительных органов, включая директора ФБР, генерального прокурора и главу Секретной службы и др.