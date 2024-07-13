Сегодня в Берлине состоится финал чемпионата Европы-2024 по футболу.

В 23:00 по бакинскому времени на поле выйдут сборные Испании и Англии.

Судить встречу будет бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье.

Сборная Испании является фаворитом финала. Испанцы демонстрировали лучшую игру на протяжении всего турнира. А вот англичане натужно проходили этап за этапом, не радуя болельщиков зрелищной игрой.

Испания на групповой стадии разгромила Хорватию (3:0), затем обыграла Италию (1:0) и Албанию (1:0). Англия одолела Сербию (1:0) и сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0).