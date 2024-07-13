Финал Евро-2024: Испания против Англии в Берлине Матч начался; обновлено 23:00
Матч Испания – Англия начался.
*** 22:54
Стартовые составы сборных Испании и Англии.
Испания: Унай Симон, Даниэль Карвахаль, Робен Ле Норман, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Нико Уильмс, Альваро Мората.
Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Марк Гехи, Люк Шоу, Кобби Майну, Деклан Райс, Фил Фоден, Джуб Беллингем, Букайо Сака.
*** 22:43
Сегодня в Берлине состоится финал чемпионата Европы-2024 по футболу.
В 23:00 по бакинскому времени на поле выйдут сборные Испании и Англии.
Судить встречу будет бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье.
Сборная Испании является фаворитом финала. Испанцы демонстрировали лучшую игру на протяжении всего турнира. А вот англичане натужно проходили этап за этапом, не радуя болельщиков зрелищной игрой.
Испания на групповой стадии разгромила Хорватию (3:0), затем обыграла Италию (1:0) и Албанию (1:0). Англия одолела Сербию (1:0) и сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0).
В 1/8 финала Испания разгромила Грузию – 4:1, а Англия в дополнительное время победила Словакию – 2:1.
В четвертьфинале испанцы выбили из борьбы хозяев чемпионата – Германию (2:1), Англия же в серии пенальти прошла Швейцарию.
Наконец, в полуфинале Испания взяла верх над Францией (2:1), а Англия с таким же счетом выиграла у Нидерландов.