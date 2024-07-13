Швейцария обвиняет российского дипломата
Федеральная прокуратура Швейцарии ведет расследование по подозрению в шпионаже в отношении российского дипломата и еще двух фигурантов, которые, по данным властей, пытались произвести закупку оружия и других опасных материалов. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает агентство AFP.
Указывается, что двух мужчин, не имеющих дипломатической неприкосновенности, подозревают в нарушении закона о военном имуществе (Kriegsmaterialgesetz, KMG). В отношении российского дипломата Федеральный департамент (министерство) юстиции и полиции Швейцарии удовлетворил ходатайство федеральной прокуратуры о разрешении на проведение расследования. При этом на его имя был выдан «национальный ордер на задержание».
По информации Tages-Anzeiger, дипломат работал в посольстве России в Берне и какое-то время находился под наблюдением швейцарских спецслужб. Он покинул страну, когда его обвинили в нарушении федеральных законов, касающихся исполнения санкций и контроля за оборотом продукции военного назначения.
Берн не стал вызывать российского посла Сергея Гармонина, сообщили изданию источники в МИД — вопрос решался конфиденциально, «по другим каналам». Также после возбуждения уголовного дела правоохранительные органы провели обыски в нескольких кантонах страны.
В мае на фоне войны в Украине и участившихся случаев выявления российских агентов на Западе швейцарские депутаты потребовали от правительства ужесточить борьбу со шпионами РФ. В 2023 году Федеральная разведывательная служба Швейцарии NDB заявила, что страна лидирует в Европе по числу работающих там под дипломатическим прикрытием российских агентов.