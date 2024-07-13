Швейцария обвиняет российского дипломата

Федеральная прокуратура Швейцарии ведет расследование по подозрению в шпионаже в отношении российского дипломата и еще двух фигурантов, которые, по данным властей, пытались произвести закупку оружия и других опасных материалов. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает агентство AFP.

Указывается, что двух мужчин, не имеющих дипломатической неприкосновенности, подозревают в нарушении закона о военном имуществе (Kriegsmaterialgesetz, KMG). В отношении российского дипломата Федеральный департамент (министерство) юстиции и полиции Швейцарии удовлетворил ходатайство федеральной прокуратуры о разрешении на проведение расследования. При этом на его имя был выдан «национальный ордер на задержание».