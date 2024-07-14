Генсек НАТО о законности ударов по России

«Моя позиция - нет сомнений в том, что Украина имеет право атаковать законные военные цели на территории… России. Это четко определено международным правом, поскольку это война, которую Россия начала против Украины, Украина имеет право на самооборону, а это включает и удары на территории агрессора. Для меня это абсолютно ясно», - отметил глава НАТО.

По его словам, страны НАТО, которые предоставили Украине свое оружие, ввели различные ограничения на его использование: «Кто-то вообще не ставит лимитов, кто-то предлагает лишь некоторые ограничения».

Столтенберг также констатировал, что ряд союзников ослабили свои ограничения, в частности, из-за наступления россиян в Харьковской области.

В то же время, заявил Столтенберг, «во время боевых действий, которые продолжались на территории Украины, Силы обороны все равно наносили удары за условной линией фронта по целям РФ, которые находились на украинской земле».