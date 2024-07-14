Трамп планов не меняет

Бывший президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что после произошедшего покушения намерен, как и планировал изначально, отправиться на съезд Республиканской партии в Милуоки.

«Из-за вчерашних ужасных событий я собирался отложить поездку в Висконсин на два дня, но только что решил, что не могу позволить стрелявшему или потенциальному убийце заставить меня изменить график», — цитирует Трампа CNN.

Съезд республиканцев начнется 15 июля, на нем Трампа официально выдвинут кандидатом в президенты на предстоящих выборах 2024 года.

Представитель партии Брайан Шимминг ранее сообщил журналистам, что никаких существенных изменений в расписание вносить не будут, сославшись на сопредседателя Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли. Тот также сказал, что «все, что касается съезда, пройдет по плану».

Конгрессмены от Республиканской партии считают, что неудавшееся покушение увеличило шансы Трампа победить на ноябрьских выборах.