Доктор Исфандияров просится под домашний арест

Далее показания дал свидетель Бахруз Гулиев. Он заявил, что не знаком с обвиняемым. Свидетель рассказал, что из-за проблем со зрением покойный друг его отца Эльмар помог ему получить степень инвалидности: «Я никому не платил и не просил об этом. Только в феврале-марте 2017 года я узнал через СМС, что мне присвоена третья группа инвалидности. Не знаю, как Эльмар решил вопрос с пенсией. Отец дал Эльмару «подарок» за это. Я получал пенсию в размере 500 манатов в месяц. Несмотря на то, что степень инвалидности была присвоена пожизненно, она была отменена через год».

Бывший главврач отметил, что степень инвалидности Гулиеву была присвоена до его назначения: «В то время я не работал в Объединенной городской больнице №21 Сабунчинского района. Я был назначен на должность 28 апреля 2017 года».

Адвокат обвиняемого Исфандиярова, Мирза Ханкишиев, ходатайствовал о замене меры пресечения на домашний арест, ссылаясь на серьезные проблемы со здоровьем своего подзащитного: «Следствие велось односторонне, факты по уголовному делу не были полностью расследованы, уголовное дело было возбуждено только на основании жалобы певицы Дениз Асадовой. У моего подзащитного серьезное заболевание, он не может находиться под стражей. Прошу заменить меру пресечения на домашний арест».

Ему вторил сам обвиняемый. Однако суд ходатайство не удовлетворил.

Судебный процесс продолжится 23 июля.

Отметим, что Исфандияров был привлечен к ответственности в начале этого года по жалобе певицы Дениз Асадовой. Певица утверждает, что в 2017-2018 годах главврач взял у нее более полумиллиона манатов. В начале февраля этого года Сабунчинский районный суд принял решение об аресте Исфандиярова. Против него возбудили уголовное дело. Исфандиярову предъявили обвинения по статьям 178.3.2, 179.2.3, 308.2, 311.3.2, 311.3.3, 320.1 Уголовного кодекса АР.

Потерпевшими по уголовному делу признаны Министерство здравоохранения, Госфонд соцзащиты и певица Дениз Асадова.