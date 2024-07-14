В Израиле опасаются за жизнь Нетаньяху

После покушения на жизнь 45-го президента США Дональда Трампа министры израильского правительства опасаются, что такая же участь грозит премьер-министру Биньямину Нетаньяху в свете множества подстрекательских заявлений в последние месяцы.

В частности, министр энергетики Израиля Эли Коэн, до конца 2023 года занимавший пост главы МИД, написал на своей странице в X: «Покушение на убийство [Трампа] - явный сигнал предупреждения всем тем, кто занимается подстрекательством против премьер-министра Нетаньяху, и тем, кто хранит по этому поводу молчание».