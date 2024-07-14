В Израиле опасаются за жизнь Нетаньяху
После покушения на жизнь 45-го президента США Дональда Трампа министры израильского правительства опасаются, что такая же участь грозит премьер-министру Биньямину Нетаньяху в свете множества подстрекательских заявлений в последние месяцы.
В частности, министр энергетики Израиля Эли Коэн, до конца 2023 года занимавший пост главы МИД, написал на своей странице в X: «Покушение на убийство [Трампа] - явный сигнал предупреждения всем тем, кто занимается подстрекательством против премьер-министра Нетаньяху, и тем, кто хранит по этому поводу молчание».
Министр связи Шломо Каръи после покушения на Трампа выразил мнение, что «ситуация в Израиле вдвойне более серьезна». «Покушение на убийство [бывшего] президента Трампа произошло после бесконечных подстрекательств против него в США. Серьезные подстрекательства против премьер-министра [Нетаньяху], его жены и сына ближе к реализации, чем когда-либо», - считает министр, заявление которого приводит The Times of Israel.
Министр по делам диаспоры Амихай Шикли на своей странице в X выразил мнение, что «покушение на убийство [Трампа] - это прямой результат кампании по подстрекательству и делегитимизации, которая велась против него». «В Израиле ведется поразительно похожая кампания подстрекательства против премьер-министра Нетаньяху, и она пользуется полной безнаказанностью со стороны генерального прокурора и правоохранительной системы лишь потому, что исходит с «правильной» стороны. Позор», - написал он.