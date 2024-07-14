Опасное сближение в сирийском небе

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper возглавляемой США коалиции «опасно сблизился» с самолетом Су-35 ВКС России в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

По его словам, инцидент произошел рядом с населенным пунктом Эс-Сухне в провинции Хомс.

В ходе брифинга Олег Игнасюк отметил, что российский пилот показал «высокий уровень профессионализма», приняв нужные меры для предотвращения столкновения. Последний раз о подобном инциденте сообщалось 5 июля. Тогда истребитель Typhoon международной коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС РФ в небе над Сирией.