Леонид Швец, автор haqqin.az 01:12

Надо отдать должное Дональду Трампу: эпизод с покушением идеально подсветил его выдающиеся политические качества. В первые же секунды после того, как пуля в считанных сантиметрах пролетела возле головы, по сути – смерть задела его своим крылом, он уже вздымал победным жестом руку и призывал сторонников к борьбе. Далеко не всякий человек с профессиональным опытом нахождения под вражеским огнем повел бы себя таким образом. Вряд ли можно говорить о хладнокровии, это все-таки проявление аффекта, но проявление именно такое, боевое. В полной мере в этом эпизоде проявилось еще одно уникальное свойство Трампа – его запредельная везучесть. В политических и финансовых делах эта везучесть базируется на редком коммуникативном таланте героя, позволяющем самые невыгодные вещи разворачивать в свою пользу или отбрасывать как незначительные скандальные обстоятельства, которые утопили бы карьеру любого.

Трампу прощают все, и этого всего беспримерно много для одного человека: от любовных похождений и налогового жульничества до попытки переписать результаты выборов. А вот в случае с покушением мы имеем дело с настоящей улыбкой судьбы, когда поворот головы в определенный момент не только отвел трагедию, но превратил потенциальную жертву в триумфатора, объект восхищения. Быстрота реакции и, кажется, неисчерпаемая жизненная энергия, засвидетельствованные в чрезвычайной ситуации, наглядно подчеркивают нынешнее отличие 45-го президента от сильно сдавшего 46-го. Многие заговорили о том, что исход выборов теперь предрешен: «стреляли в Трампа – попали в Байдена». Действительно, после провала на дебатах Джо Байден получил второй болезненный удар – наглядную демонстрацию, что боженька относится к его сопернику явно неравнодушно и всячески бережет: фартовый! Американцы млеют перед такими знаками свыше. Вряд ли разрыв между кандидатами резко вырастет, хотя, конечно, увеличится: большинство определилось со своими симпатиями и в другой лагерь не перейдет, но и без того невеселые шансы на победу нынешнего хозяина Белого дома заметно снизились хотя бы потому, что избиратель Трампа теперь еще более отмобилизован и готов показать максимальную явку, голосуя за своего богоизбранного, а среди сторонников Байдена только усилится разброд и шатание.