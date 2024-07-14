У Зеленского ответили на обстрел россиянами Украины трехтонной бомбой

Министерство обороны России 14 июля показало видео, как Су-34 наносит удар по Украине трехтонной бомбой ФАБ-3000. В ответ в Офисе президента Украины призвали Запад разрешить уничтожать российские самолеты на территории РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОП Андрея Ермака.

Руководитель ОП отметил, что россияне предпринимают эти атаки с самолетов Су-34, которые базируются на аэродромах и которые Украина должна уничтожать, чтобы защитить своих людей.

Поэтому, подчеркнул Ермак, Украине нужно разрешение на удары вглубь России западным оружием, чтобы российские самолеты больше не сбрасывали эти бомбы: «Одно такое решение может уберечь много жизней».