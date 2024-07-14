УЕФА назвал лучших футболистов финала и Евро-2024 новость дополнена
Форвард сборной Испании Нико Уильямс признан лучшим игроком финального матча Евро-2024. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Испания обыграла Англию в решающем матче турнира со счетом 2:1. Уильямс забил первый гол своей команды.
А испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри признан лучшим игроком Евро-2024. Родри вышел в стартовом составе во всех семи матчах сборной Испании на турнире, кроме одной. Игрок «Манчестер Сити» был среди авторов голов в 1/8 финала с Грузией (4:1). В финале Родри из-за травмы был вынужден покинуть поле в перерыве.