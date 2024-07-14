Трамп считает, что получил «подарок от Бога»

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что получил от Бога подарок, когда выжил после покушения во время митинга. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источник, который общался с политиком.

«Он думает, что ему вручен подарок от Бога. Он не может в это поверить», — сообщил собеседник издания.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэттью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены.