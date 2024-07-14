Головная боль Турции под названием FETÖ война миров
Восемь лет минуло со дня попытки государственного переворота в Турции, совершенной боевиками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ). Предотвратить переворот тогда удалось, благодаря национальному единству народа Турции.
15 июля 2016 года около 14:00 в офисе Национальной разведывательной организации (MİT) в Анкаре появился майор из командования штаба ВВС, который предупредил службы разведки о готовящемся госперевороте. После чего глава MİT Хакан Фидан провел оперативное совещание в здание Генштаба армии, в ходе которого выяснилось, что три боевых вертолета ВВС Турции должны совершить несанкционированные полеты.
По итогам совещания было принято решение провести служебное расследования и немедленно задержать подозреваемых. Тогда же были запрещены до специального уведомления выезд из армейских казарм танков и бронетехники, а также вылеты самолетов ВВС.
После прибытия Фидана в Генштаб армии гюленисты поняли, что их план раскрыт, и приняли решение перенести госпереворот с 03:00 на более ранее время. Едва лишь Хакан Фидан покинул совещание, заговорщики ворвались в кабинет начальника Генерального штаба, генерала армии Хулуси Акара, объявили о начале путча и положили ему на стол декларацию о перевороте и велели ее подписать. А когда Акар отказался, его связали и отвезли на базу Акынджы. Таким же образом путчисты взяли в заложники и заместителя начальника Генерального штаба Яшара Гюлера.
В 21:23 группа заговорщиков покинула Военный лицей Кулели и захватила Босфорский мост в Стамбуле. Бинали Йылдырым, занимавший тогда пост премьер-министра Турции, впервые выступил с официальным заявлением, сообщив, что все происходящее является попыткой государственного переворота, предпринятого внутри армии группой заговорщиков.
В те же минуты в Управление полиции Стамбула поступил телефонный звонок. Организаторы путча заявили о введении в стране военного положении и предложили сдаться начальнику полиции Мустафе Чалышкану.
В 22:00 в небе над Анкарой на бреющем полете появилось несколько истребителей ВВС Турции, которые нанесли ракетные удары по зданию MİT. Параллельно заговорщики захватили Стамбульский аэропорт имени Ататюрка и отменили все полеты. А в 23:00 путчисты ворвались в здание мэрии Стамбула и открыли огонь по гражданским лицам, оказавшим сопротивление. В результате перестрелки в муниципалитете погибли четырнадцать человек.
В первые минуты 16 июля сторонники FETÖ захватили здание телеканала TRT и в прямом эфире зачитали декларацию о перевороте. После этого вещание TRT было отключено через спутник.
Все изменилось в тот момент, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган, находившийся на отдыхе в Мармарисе, вылетел в аэропорт Ататюрка. Вскоре после того, как взлетел «борт №1», заговорщики в надежде арестовать президента ворвались в отель в Мармарисе. В завязавшемся бою погибли несколько спецназовцев из охраны главы государства.
Через некоторое время самолеты, взлетевшие с базы Акынджы, которая находилась под контролем путчистов, разбомбили здание Великого национального собрания Турции, Управление полиции специальных операций Гёльбаши, управление полиции Анкары и компанию-оператора спутника TÜRKSAT. В ходе атаки с воздуха также погибли десятки мирных граждан и сотрудников органов правопорядка.
Переломным моментом стал звонок президента Реджепа Тайипа Эрдогана в прямой эфир программы на телеканале CNNTürk, когда Эрдоган призвал турецкий народ выйти на улицы и не бояться «пушек и танков» путчистов. На призыв главы государства откликнулись миллионы граждан Турции.
В городе Силопи в провинции Ширнак руководителем боевиков FETÖ был назначен некий Семиха Терзи, который попытался захватить штаб спецназа, но был застрелен старшим сержантом Омером Халисдемиром.
Тем временем, в 03:20, в аэропорту Ататюрка приземлился президентский «борт №1». Узнав, что Эрдоган успел покинуть Мармарис, заговорщики ужесточили свои действия, однако их психологическое преимущество было уже потеряно. Впоследствии бомба, сброшенная участниками госпереворота на здание администрации президента, была названа журналистами «жестом отчаяния».
Около 08:30 утра здание Главного командования жандармерии было полностью очищено от путчистов. Начальник Генерального штаба, генерал армии Хулуси Акар и высокопоставленные командиры, взятые путчистами в заложники, были спасены. Национальная разведывательная организация сообщила о завершении операции по подавлению путча. После чего начались массовые аресты сторонников FETÖ.
Всего в результате неудачной попытки государственного переворота в Турции погибли 253 человека, включая гражданских лиц, полицейских и военных. В истории Турции это была пятая попытка госпереворота и первая, не увенчавшаяся успехом. Что по мнению политических аналитиков означает конец эры переворотов в Турции.
Как отметил в интервью haqqin.az руководитель исследовательского центра Optimar, политический комментатор Хилми Дашдемир, FETÖ и Рабочая партия Курдистана (РПК) были созданы в качестве террористических организаций.
«РПК была создана для радикализации курдов и поднятия их на восстание против нашей страны, - подчеркнул Дашдемир. - Сторонники FETÖ планировали захватить все государственные структуры. В результате, мы пережили попытку переворота 15 июля, а еще раньше события 17-25 декабря».
По мнению политолога, несмотря на все усилия, предпринятые президентом Эрдоганом, государственные структуры Турции до сих пор так и не удалось полностью очистить от сторонников FETÖ. Некоторые из них представляют собой сегодня так называемые «спящие ячейки».
«В конечном итоге угроза FETÖ все еще существует, - уверен Хилми Дашдемир. - Независимо от того, умрет живущий в Пенсильвании Фетуллах Гюлен, или нет, факт, что они (сторонники организации FETÖ – ред.) нанесли огромный ущерб Турции. Проблема FETÖ возникла не вчера. Семена организации были посеяны Касымом Гюлеком, а Фетуллах Гюлен был подготовлен к этой миссии специально. Хотя члены FETÖ позиционируют себя как консерваторы, они использовали левых, таких, как Бюлент Эджевит, чтобы проникнуть в структуры государства. Они планировали взять Турцию под свой полный контроль, проникнуть во все важнейшие сферы государства – в образование, армию, полицию, судебную систему. И для реализации этой цели они годами готовили кадры, открывали школы по всей Турции, в Африке, в тюркоязычных странах, контролировали вступительные экзамены в университеты. Целью FETÖ было установление полного контроля над государством и его бюджетом».
Основываясь на опросы, проведенные Optimar, Хилми Дашдемир отметил, что турецкий народ правильно понимает сущность FETÖ.
«Например, на вопрос «Считаете ли вы борьбу с FETÖ достаточной?», 45 процентов ответили утвердительно, 29 процентов - отрицательно, а 19 процентов и вовсе усомнились в том, что такая борьба ведется, - рассказал политолог. - На вопрос «Что является самым трудным в борьбе с FETÖ?» 20 процентов назвали «проникновение во все госструктуры», 14 процентов - «поддержку иностранных сил», 11 процентов сказали, что «государство не предпринимает необходимых усилий», а 5 процентов ответили, что наибольшую трудность представляет тот факт, что «лидер FETÖ до сих пор не арестован».
На вопрос «В каких учреждениях больше всего членов FETÖ?», 35 процентов назвали армию и полицию, 7,1 процента – судебную систему, а 5,7 процента – систему образования. На вопрос «Кто является жертвой попытки переворота 15 июля?», 71,4 процента назвали турецкий народ, 3 процента - семьи погибших и ветеранов и 1,9 процента - правящую Партию справедливости и развития. И, наконец, на вопрос, «Кто именно является победителем в событиях 15 июля?», 43 процента назвали турецкий народ, 18 процентов – президента Эрдогана и правительство Турции, а 10 процентов - национальную волю. Таким образом, по результатам опроса становится очевидным, что борьба с FETÖ еще не завершена».
По мнению турецкого политолога, тот факт, что некоторые оппозиционные партии используют в политической борьбе против правительства аргументы FETÖ, позволяет этой террористической организации продолжать свою деятельность. А потому Дашдемир призвал страны, в которых ранее действовали структуры FETÖ, особенно, тюркские республики, быть внимательными.
«В свое время FETÖ не ограничивалось тюркскими республиками, они также открывали школы в некоторых странах Африки, где активно занимались вербовкой людей, - отметил политолог. – Позднее некоторые из этих людей заняли в своих странах высокие должности и важные позиции в составе правящих партий. Так что, сегодня FETÖ является проблемой для Турции, однако завтра вполне может стать проблемой и для других стран».