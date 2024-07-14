Руслан Баширли, спецкор, Анкара 02:18

Восемь лет минуло со дня попытки государственного переворота в Турции, совершенной боевиками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ). Предотвратить переворот тогда удалось, благодаря национальному единству народа Турции. 15 июля 2016 года около 14:00 в офисе Национальной разведывательной организации (MİT) в Анкаре появился майор из командования штаба ВВС, который предупредил службы разведки о готовящемся госперевороте. После чего глава MİT Хакан Фидан провел оперативное совещание в здание Генштаба армии, в ходе которого выяснилось, что три боевых вертолета ВВС Турции должны совершить несанкционированные полеты.

По итогам совещания было принято решение провести служебное расследования и немедленно задержать подозреваемых. Тогда же были запрещены до специального уведомления выезд из армейских казарм танков и бронетехники, а также вылеты самолетов ВВС. После прибытия Фидана в Генштаб армии гюленисты поняли, что их план раскрыт, и приняли решение перенести госпереворот с 03:00 на более ранее время. Едва лишь Хакан Фидан покинул совещание, заговорщики ворвались в кабинет начальника Генерального штаба, генерала армии Хулуси Акара, объявили о начале путча и положили ему на стол декларацию о перевороте и велели ее подписать. А когда Акар отказался, его связали и отвезли на базу Акынджы. Таким же образом путчисты взяли в заложники и заместителя начальника Генерального штаба Яшара Гюлера. В 21:23 группа заговорщиков покинула Военный лицей Кулели и захватила Босфорский мост в Стамбуле. Бинали Йылдырым, занимавший тогда пост премьер-министра Турции, впервые выступил с официальным заявлением, сообщив, что все происходящее является попыткой государственного переворота, предпринятого внутри армии группой заговорщиков.

В те же минуты в Управление полиции Стамбула поступил телефонный звонок. Организаторы путча заявили о введении в стране военного положении и предложили сдаться начальнику полиции Мустафе Чалышкану. В 22:00 в небе над Анкарой на бреющем полете появилось несколько истребителей ВВС Турции, которые нанесли ракетные удары по зданию MİT. Параллельно заговорщики захватили Стамбульский аэропорт имени Ататюрка и отменили все полеты. А в 23:00 путчисты ворвались в здание мэрии Стамбула и открыли огонь по гражданским лицам, оказавшим сопротивление. В результате перестрелки в муниципалитете погибли четырнадцать человек. В первые минуты 16 июля сторонники FETÖ захватили здание телеканала TRT и в прямом эфире зачитали декларацию о перевороте. После этого вещание TRT было отключено через спутник.

Все изменилось в тот момент, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган, находившийся на отдыхе в Мармарисе, вылетел в аэропорт Ататюрка. Вскоре после того, как взлетел «борт №1», заговорщики в надежде арестовать президента ворвались в отель в Мармарисе. В завязавшемся бою погибли несколько спецназовцев из охраны главы государства. Через некоторое время самолеты, взлетевшие с базы Акынджы, которая находилась под контролем путчистов, разбомбили здание Великого национального собрания Турции, Управление полиции специальных операций Гёльбаши, управление полиции Анкары и компанию-оператора спутника TÜRKSAT. В ходе атаки с воздуха также погибли десятки мирных граждан и сотрудников органов правопорядка. Переломным моментом стал звонок президента Реджепа Тайипа Эрдогана в прямой эфир программы на телеканале CNNTürk, когда Эрдоган призвал турецкий народ выйти на улицы и не бояться «пушек и танков» путчистов. На призыв главы государства откликнулись миллионы граждан Турции.

В городе Силопи в провинции Ширнак руководителем боевиков FETÖ был назначен некий Семиха Терзи, который попытался захватить штаб спецназа, но был застрелен старшим сержантом Омером Халисдемиром. Тем временем, в 03:20, в аэропорту Ататюрка приземлился президентский «борт №1». Узнав, что Эрдоган успел покинуть Мармарис, заговорщики ужесточили свои действия, однако их психологическое преимущество было уже потеряно. Впоследствии бомба, сброшенная участниками госпереворота на здание администрации президента, была названа журналистами «жестом отчаяния». Около 08:30 утра здание Главного командования жандармерии было полностью очищено от путчистов. Начальник Генерального штаба, генерал армии Хулуси Акар и высокопоставленные командиры, взятые путчистами в заложники, были спасены. Национальная разведывательная организация сообщила о завершении операции по подавлению путча. После чего начались массовые аресты сторонников FETÖ. Всего в результате неудачной попытки государственного переворота в Турции погибли 253 человека, включая гражданских лиц, полицейских и военных. В истории Турции это была пятая попытка госпереворота и первая, не увенчавшаяся успехом. Что по мнению политических аналитиков означает конец эры переворотов в Турции.