«Азпетрол» отмечает 27-летие

Продвижение бренда «Азпетрол», расширение его географии на Карабах являются одними из краткосрочных приоритетов стратегического плана развития компании. В Зангилане, Гадруте, Суговушане, Ханкенди, Физули и Шуше уже действуют автозаправочные станции «Азпетрол» модульного типа. Тем самым компания вносит свой вклад в вопрос обеспечения занятостью, которая является составной частью «Великого возвращения» в Карабах .

Компания «Азпетрол», владелец крупнейшей в Азербайджане сети автозаправочных станций, отмечает 27-летие своей деятельности. За эти годы компания прошла большой путь развития, доведя число заправочных станций до 104.

Создание, развитие и успешная деятельность компании «Азпетрол» стали возможными благодаря работе общенационального лидера Гейдара Алиева в области развития экономики и предпринимательства в Азербайджане и подписанию в 1994 году «Контракта века». А цели новой нефтяной стратегии, реализуемой под руководством президента Ильхама Алиева, являются дорожной картой деятельности компании.

Первая автозаправочная станция компании – «Спартак» была открыта 15 июля 1997 года в Баку по адресу: Насиминский район, Московский проспект, 1013-й квартал. В настоящее время в большинстве экономических зон Азербайджана функционируют 104 АЗС, 1 пункт заправки газом (пропан-бутан), отвечающий самым современным стандартам в республике и обслуживающий пассажирские перевозки на общественном транспорте терминал сжатого природного газа (CNG), нефтебаза для хранения нефтепродуктов, автобаза, 119 автомобилей, бесперебойно обеспечивающие автозаправочные станции топливом, территория для легковых автомобилей. На автозаправочных станциях есть 4 поста для заправки CNG (сжатый природный газ), 4 поста для заправки LPG (сжиженный газ бутан-пропан), 20 постов для зарядки электромобилей, 8 мотелей.

«Азпетрол» входит в список крупнейших работодателей Азербайджана, в настоящее время в компании работают более 3400 сотрудников.

«Азпетрол» - всегда на пути к развитию!