Столтенберг испугался уничтожения Польшей российских ракет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения Польши сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом он заявил 14 июля, отвечая на вопрос журналиста в эфире украинского телемарафона.

«Политика НАТО неизменна: мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем частью войны», - сказал Столтенберг, отметив, что альянс «продолжит наращивать поддержку Украины, в том числе в плане укрепления систем противовоздушной обороны (ПВО) страны».