Имран Хан опять арестован

Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана и его жену Бушру Биби до 22 июля по новому обвинению, связанному с предполагаемым «злоупотреблением властью для приобретения подарков в государственной сокровищнице Тошахана», сообщает телеканал Geo.

Национальное бюро подотчетности (антикоррупционное агентство Пакистана) выдвинуло новое обвинение менее чем через день после того, как суд Исламабада в субботу удовлетворил апелляцию Хана и его жены, отменив вердикт по делу о незаконном браке, это было последнее судебное дело, удерживающее основателя партии «Техрик-и-Инсаф» в тюрьме.

«Суд по ответственности поручил Национальному бюро подотчетности допросить двух подозреваемых в тюрьме Адиала, а также предписал супругам предстать перед судом 22 июля», - сообщает телеканал.

В свою очередь адвокат экс-премьера и его жены заявил, что этот арест противозаконен, добавив, что их ходатайство об освобождении под залог уже рассматривается в Верховном суде.

Возглавлявший правительство Пакистана с 2018 по 2022 год Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В августе 2023 года Хан был арестован по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане.

Позже против него были выдвинуты еще ряд обвинений, в частности, о государственной измене, связанной с распространением засекреченной телеграммы, и ряд других. В ходе рассмотрения поданных Ханом апелляций большая часть обвинений с него были сняты, но экс-премьер оставался под стражей по делу о незаконном браке.