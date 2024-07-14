Трамп о покушении на себя

Секретная служба США проделала фантастическую работу, ликвидировав подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа с первой попытки. Об этом заявил сам политик в интервью газете New York Post.

"Они убили его одним выстрелом. Они проделали фантастическую работу", - сказал он, назвав произошедшее "сюрреалистичным".

Трамп добавил, что хотел продолжить выступление перед своими сторонниками, однако агенты Секретной службы заявили, что это небезопасно, и увели его со сцены.

Он высоко оценил действия сотрудников охраны, заявив, что они набросились на него для прикрытия, как полузащитники в американском футболе. "Сотрудники охраны с такой силой повалили меня на землю, что у меня ботинки слетели, а они туго зашнурованы", - добавил политик.

Трамп отметил, что считает, что действующий глава государства Джо Байден попросит Минюст страны отменить два преследования в его адрес после покушения.

Как заявил политик, он "слышал", что Байден даст соответствующий указ ведомству, которое также выполняет функции Генпрокуратуры.

Также Трамп рассказал, что его спасло при покушении. По словам экс-президента, оно стало бы успешным, если бы он вовремя не повернул голову вправо, чтобы прочитать надписи на плакатах о нелегальных мигрантах.



В интервью газете New York Post Трамп также процитировал своего врача, который заявил что никогда не видел, чтобы кто-то выживал после стрельбы из винтовки AR-15.