«Четкий сигнал» Западу от Саудовской Аравии

Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Евросоюза. О возможном ответе саудитов на случай конфискации российских активов на Западе сообщают западные СМИ.

По данным источников, представители Саудовской Аравии дали «четкий сигнал» Западу о необходимости соблюдать нормы международного права. В то же время в Минфине страны не поддерживают ответные меры.

«Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы», — приводит мнение ведомства Bloomberg.

Общие вложения стран Персидского залива в евро и ценные бумаги Евросоюза составляют около 15,1 миллиарда евро. При этом резервы Европейского центрального банка (ЕЦБ) оцениваются в 69 миллиардов евро, из которых 51 номинирован в валюте, а оставшиеся 18 — в золоте.