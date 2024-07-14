Месси выиграл Кубок Америки и стал самым титулованным футболистом в истории

В Майами состоялся финал Кубка Америки по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Колумбии.

Со счетом 1:0 в дополнительное время победила Аргентина. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес.

Таким образом, Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола. На счету 37-летнего нападающего 45 трофеев.

Второе место занимает защитник Дани Алвес – 44 титула. Замыкает тройку египетский полузащитник Хоссам Ашур, который всю карьеру выступал за «Аль-Ахли» — 39 трофеев.

Для Месси этот трофей стал четвертым с национальной командой. В 2021 году был выигран Кубок Америки, в 2022 году — чемпионат мира в Катаре и Финалиссима. Также отметим, что на счету Месси победа в составе олимпийской сборной своей страны на летней Олимпиаде в 2008 году.

По ходу сегодняшнего матча Месси был заменен в середине второго тайма. Лионель получил травму и не смог продолжить встречу.