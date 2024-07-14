Так мигрантов будут готовить к жизни в России

Федеральное агентство по делам национальностей России (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии. Он представляет собой 70-минутную лекцию, за время которой иностранцы должны узнать все необходимое о миграционном и трудовом законодательстве России и правилах поведения в стране. Об этом пишут российские СМИ, которые ознакомились с материалами лекции.

Курс разделен на четыре блока: «Основы миграционного и трудового законодательства», «Основы неформального поведения в России», «Ответственность за несоблюдение законодательства» и «История отношений России и стран Центральной Азии».

В первом разделе мигрантам подробно рассказывают о порядке въезда и пребывания иностранцев в РФ, правилах оформления патента и заключения трудового договора. Лектор, по информации издания, также должен сообщить о возможности «получить гражданство России в упрощенном порядке, отслужив по контракту в вооруженных силах».

В блоке «Основы неформального поведения» мигрантам сообщат, что вести себя необходимо «так, как принято в России». Лекторы подчеркнут важность знания русского языка. Иностранцев призовут не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем в присутствии других людей. Кроме того, в лекциях есть напоминание, что Россия – светское государство и в стране не принято публично демонстрировать отношение к какой-либо религии, в том числе совершать религиозные обряды на улице и проводить в общественных местах намаз. Будет отмечена неприемлемость жертвоприношений животных.

В курсе также расскажут об «основах поведения с противоположным полом»: что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, и это не является предосудительным и не говорит о готовности к знакомствам. Авторы отмечают, что женщины равны в правах с мужчинами. К незнакомым людям нельзя прикасаться, также «не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины», говорится в программе блока.

Третья часть курса посвящена наказаниям за нарушение российских законов, включая миграционные. Лекторы должны отметить недопустимость участия в экстремистской и террористической деятельности или содействия ей. Также авторы курса призывают не посещать митинги и демонстрации.

Четвертый раздел курса посвящен истории отношений России и стран Центральной Азии. В нем рассказывается, что «узы дружбы» имеют «многовековую историю». Во времена Советского Союза «связь наших регионов только крепла», поскольку «большие деньги из бюджета СССР позволяли республикам Центральной Азии успешно развиваться», заявляют в ФАДН.