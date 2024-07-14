В дипломатическом ведомстве отметили, что посольство возобновило деятельность с 15 июля по новому адресу в районе Даррус в Тегеране.

Решение было принято по итогам переговоров между Баку и Тегераном, посол и нынешний персонал диппредставительства уже находятся в Иране, подчеркнули в МИД.

"Иран, в свою очередь, принял надлежащие меры для обеспечения безопасности нового здания посольства в соответствии со своими обязательствами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. В настоящее время принимаются необходимые меры по организации консульской службы в посольстве, и в ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.

Утром 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался через охранный пост дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автомата Калашникова. Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения. После этого инцидента дипломатическое представительство прекратило свою деятельность в Тегеране.