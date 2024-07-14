Встреча с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в ходе саммита НАТО принесла Владимиру Зеленскому лишь разочарование, сообщает издание Politico.

«Согласно знакомому с ситуацией источнику, Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак были крайне разочарованы после переговоров», - говорится в материале.

Одним из главных вопросов в беседе двух лидеров было снятие запрета на нанесение ударов по всей территории России. Этот запрет так и не был снят, что стало очередным разочарованием для Киева, отмечается в статье.

В то же время заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер написал колонку о том, что произошло за неделю после российского удара по больнице «Охматдет». По словам журналиста, руководство Украины разочаровано, что даже после кровавого обстрела саммит НАТО в Вашингтоне не передал ВСУ нового наступательного оружия и не разрешил атаковать цели в глубине территории РФ.